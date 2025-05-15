ЕС намерен немедленно начать работу над 18-м пакетом антироссийских санкций

Представители стран Евросоюза, недавно утвердившие 17-й пакет санкций против России, намерены начать работу над следующим пакетом рестрикций. Об этом со ссылкой на заявления министра иностранных дел Финляндии Элине Валтонен во время неформальной встречи глав МИД стран НАТО в Турции сообщил ТАСС .

«Я считаю, что 17-й пакет санкций, который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — объявила она.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете антироссийских рестрикций ограничения затронут деятельность якобы «теневого флота» и запретят перевозку нефти из России 189 танкерам, которые функционируют под флагами других стран.

Ранее политолог Андрей Манойло высказал мнение, что процесс введения европейскими странами ограничений в отношении России не будет зависеть от результатов переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине и ЕС продолжит попытки давления на российскую экономику.