Почти 200 танкеров попали под новые антироссийские санкции

В 17-м пакете антироссийских санкций будут ограничения против 189 танкеров, которые перевозят нефть из России под флагами других стран. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в соцсети Х .

«И мы включили в список еще 189 судов теневого флота, которые будут направлены против российского экспорта энергоносителей», — написала она.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что послы ЕС согласовали новый пакет ограничений против России. Под запрет попали суда, которые относят к российскому «теневому флоту», а также организации из ОАЭ, Китая, Турции, Вьетнама, Сербии и Узбекистана, помогающие обходить ограничения.

По данным Financial Times, официально санкционный список согласуют на следующей неделе.

Ранее политолог Андрей Манойло заявил, что европейские страны продолжит вводить санкции против России вне зависимости от хода мирных переговоров по Украине. По его словам, ограничения используют как инструмент давления на экономику страны.