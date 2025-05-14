Политолог Манойло сообщил, что Европейский союз продолжит вводить санкции против России

Доктор политических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло полагает, что Европа продолжит ужесточать санкционную политику против России вне зависимости от хода мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда».
Манойло рассматривает санкции как инструмент давления на российскую экономику и заявляет, что отказ от подобной практики не входит в планы Запада. В дополнение к этому эксперт отмечает пассивность Соединенных Штатов, которые не предъявляют жестких требований странам Европы прекратить санкционное давление на Россию.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз решил отложить обсуждение дальнейшего усиления экономических ограничений в ожидании исхода встреч России и Украины в рамках турецкого формата. Однако Манойло сомневается, что конечное решение Европейского союза будет напрямую зависеть от результата переговоров.
Трамп подколол Зеленского после того, как Путин отказался лететь в Стамбул
Полыхающий грузовик вызвал затор на МСД
Жителей Подмосковья пригласили выбрать лучшего почтальона на конкурсе
Инструктаж по технике безопасности на железной дороге провели в Мытищах
Свыше 60 тысяч льготных рецептов обслужили в Ленинском округе с начала года
Бойцам в зоне СВО поставили первые 2 тысячи дронов-камикадзе «Гепард»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте