Доктор политических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло полагает, что Европа продолжит ужесточать санкционную политику против России вне зависимости от хода мирных переговоров по Украине. Об этом он сообщил телеканалу «Звезда» .

Манойло рассматривает санкции как инструмент давления на российскую экономику и заявляет, что отказ от подобной практики не входит в планы Запада. В дополнение к этому эксперт отмечает пассивность Соединенных Штатов, которые не предъявляют жестких требований странам Европы прекратить санкционное давление на Россию.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Евросоюз решил отложить обсуждение дальнейшего усиления экономических ограничений в ожидании исхода встреч России и Украины в рамках турецкого формата. Однако Манойло сомневается, что конечное решение Европейского союза будет напрямую зависеть от результата переговоров.