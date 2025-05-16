США на переговорах в Стамбуле представит Майкл Энтон

Представителем США на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле станет директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон. Об этом сообщило агентство Reuters .

По его данным, высокопоставленный чиновник Госдепа будет наблюдать за переговорами, которые сегодня пройдут в Турции.

Ранее в Стамбул приехал государственный секретарь Марко Рубио. Американский лидер Дональд Трамп отказался прилететь в Турцию и после визита в ОАЭ направился в США.

Российско-украинские переговоры планировали начать 15 мая, но встречу перенесли на сегодня из-за логистических проблем. Глава делегации от России Владимир Мединский заявил, что дипломаты будут ждать коллег с 10:00.