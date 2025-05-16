США на переговорах в Стамбуле представит Майкл Энтон

Российско-украинские переговоры планировали начать 15 мая, но встречу перенесли на сегодня из-за логистических проблем. Глава делегации от России Владимир Мединский заявил, что дипломаты будут ждать коллег с 10:00.
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