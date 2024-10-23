Эрдоган уточнил число погибших при теракте в Анкаре

Эрдоган заявил о четырех погибших и 14 раненных при теракте в Анкаре

Во время теракта в Анкаре погибли четыре человека. Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС в Казани.

«В результате этого нападения погибли четыре человека и пострадали 14. Я осуждаю террор и желаю скорейшего выздоровления раненым», — сказал он.

Турецкий лидер выразил Путину благодарность за соболезнования в связи с терактом. Взрыв прогремел рядом с предприятием в районе Кахраманказан в среду, 23 октября. Перед этим в районе, где оно расположено, была стрельба.

Позже стало известно, что боевики захватили заложников в здании аэрокосмической компании Tusaş. Сообщалось о трех погибших и 14 раненых. Генпрокуратура Анкары начала расследование теракта.

Турецкое издание Ihlas Haber опубликовало видео с места ЧП. Судя по ним, теракт у здания Tusaş, предположительно, устроили двое мужчин и женщина. МВД Турции сообщало, что преступников уже нейтрализовали.