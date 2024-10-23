Сегодня 17:52 Жертвами теракта в Анкаре стали три человека Фото: Emrullah Gumus / Global Look Press
Три человека погибли в результате теракта на заводе аэрокосмической компании Tusaş. Также известно о 14 пострадавших, сообщил турецкий телеканал
NTV со ссылкой на муниципальные власти.
Террористы проникли на территорию завода и взяли в заложники около 20 человек. Министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что преступников, совершивших теракт, уже нейтрализовали. После теракта дежуривший на объектах персонал направили в бункеры.
Ранее сообщалось о взрыве рядом с одним из входов
на территорию аэрокосмической компании Tusa в Анкаре. МВД Турции не исключило вероятность террористического акта.
Сейчас на месте работают представители силовых служб, пожарные и медицинские бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.
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