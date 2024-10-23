Жертвами теракта в Анкаре стали три человека

Три человека погибли в результате теракта на заводе аэрокосмической компании Tusaş. Также известно о 14 пострадавших, сообщил турецкий телеканал NTV со ссылкой на муниципальные власти.

Террористы проникли на территорию завода и взяли в заложники около 20 человек. Министр внутренних дел страны Али Ерликая заявил, что преступников, совершивших теракт, уже нейтрализовали. После теракта дежуривший на объектах персонал направили в бункеры.

Ранее сообщалось о взрыве рядом с одним из входов на территорию аэрокосмической компании Tusa в Анкаре. МВД Турции не исключило вероятность террористического акта.

Сейчас на месте работают представители силовых служб, пожарные и медицинские бригады. Обстоятельства происшествия выясняются.