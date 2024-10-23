Появилось видео с места теракта в Анкаре

Теракт у здания аэрокосмической компании Tusaş в Анкаре, предположительно, устроили три человека, в том числе женщина. Кадры с места ЧП опубликовало турецкое издание Ihlas Haber .

На одном из них боевики вели огонь возле автомобиля, припаркованного на стоянке. На другом вооруженный мужчина отстреливался из автомата с глушителем, стоя за турникетами на проходной.

Взрыв рядом с предприятием прогремел днем 23 октября. Перед этим в районе, где оно расположено, слышали стрельбу. Предположительно, боевики захватили заложников.

По данным турецких СМИ, напавших трое, среди них, по неподтвержденной информации, есть женщина. Двух боевиков удалось ликвидировать, третий продолжает отстреливаться.

По предварительным данным, погибли три человека.