Взрыв произошел около здания оборонной компании в Турции

Взрыв произошел около здания оборонной компании Tusa в Анкаре

Рядом с одним из входов на территорию аэрокосмической компании Tusa в Анкаре произошел взрыв. Об этом сообщил телеканал A haber .

По информации источника, перед взрывом в районе слышали стрельбу. МВД Турции выясняет обстоятельства происшествия. Правоохранители не исключили вероятность террористического акта.

На место выехали силовики, пожарные и медицинские бригады. Сотрудники компании по соображениям безопасности отправились в убежища.

Также существует вероятность захвата заложников, но эта информация нуждается в подтверждении. Есть данные о том, что внутри здания мог произойти вооруженный конфликт. Министр внутренних дел Али Ерликая добавил, что в результате взрыва есть раненые.

В сентябре взрыв прогремел на макаронной фабрике на северо-западе Турции, начался пожар. Ранения получили как минимум 20 человек.