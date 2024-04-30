Мир 30 апреля 2024, 07:53 Экс-советник главы Пентагона рассказал о приближающемся коллапсе ВСУ Полковник Макгрегор: у ВСУ скоро закончатся людские ресурсы Ministry of Defense of Ukraine

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Украине угрожает коллапс, так как у ВСУ скоро закончится личный состав. Об этом заявил бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в соцсети X.

Он напомнил, что ВСУ ежедневно теряют сотни человек, хотя наступление России в зоне спецоперации еще не началось.

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«У Украины уже заканчиваются солдаты», — отметил Макгрегор.

Эксперт выразил уверенность, что Украине грозит катастрофа в связи с кадровым голодом в армии.

«Эта страна близится к коллапсу», — заключил отставной полковник.

Ранее ВС России уничтожили цех сборки украинских беспилотников, а также ликвидировали наемников «Иностранного легиона» в зоне СВО. Подразделения группировки войск «Центр» освободили село Семеновка в Донецкой Народной Республике и атаковали ВСУ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное.

За сутки российские военные отбили 10 контратак противника, украинская армия потеряла до 370 боевиков, два бронетранспортера, четыре автомобиля.