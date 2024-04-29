ВС России поразили наемников «Иностранного легиона» в ДНР | 360°

Важное 29 апреля 2024, 13:21 ВС России поразили наемников «Иностранного легиона» в ДНР МО: группировка «Центр» поразила наемников и отразила контратаки Украины в ДНР РИА «Новости»

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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Семеновка в Донецкой Народной Республике, а также нанесли поражения бригадам украинских боевиков и наемников «Иностранного легиона». Подробности сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Нанесли поражение формированиям 68-й пехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ, 109-й бригады теробороны и наемников „Иностранного легиона“ в районах населенных пунктов Новоалександровка, Архангельское, Тарасовка и Заветное Донецкой Народной Республики», — передали в оборонном ведомстве.

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За сутки российские бойцы отразили 10 контратак со стороны украинских войск. Противник потерял до 370 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре автомобиля.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили более 860 украинских самолетов и вертолетов, 23,6 тысячи беспилотников, 15 880 танков и других боевых бронированных машин, свыше 500 зенитных ракетных комплексов.

Российские силы поразили цех сборки беспилотников ВСУ. Системы противовоздушной обороны также сбили реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и американскую управляемую авиабомбу JDAM.