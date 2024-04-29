Российские силы поразили цех сборки беспилотников ВСУ | 360°

Важное 29 апреля 2024, 13:18 Российские силы поразили цех сборки беспилотников ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили цех сборки беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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Вооруженные силы России за последние сутки поразили цех сборки украинских беспилотников. Об этом отчиталось Миннобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 110 районах», — говорится в сообщении.

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Где находился цех, не уточняется.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, российские средства противовоздушной обороны сбили 22 беспилотных летательных аппарата ВСУ, а также реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» и американскую управляемую авиабомбу JDAM. Количество беспилотников, уничтоженных российскими силами с начала спецоперации, достигло 23 609.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо информировал о том, что украинские боевики за сутки потеряли 57 дронов и 21 пункт управления беспилотниками только на Херсонском направлении.