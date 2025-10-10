Экс-директора Театра сатиры отпустили в обмен на главу «Sputnik Азербайджан»

Бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева отпустили в обмен на руководителя редакции агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Агаева арестовали в Москве 29 августа по обвинению в хищении 20 миллионов рублей. Правоохранительные органы установили, что он организовал мошенническую схему с фиктивными отчетами о выполненных в театре работах. Агаеву грозило до 10 лет лишения свободы.

В пятницу, 10 октября, в Баку освободили Картавых. Стороны договорились об этом днем ранее накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

В редакции «Sputnik Азербайджан» 30 июня прошли обыски и задержания. Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова отправили под арест на четыре месяца, пятерых сотрудников с гражданством республики отпустили под подписку о невыезде.