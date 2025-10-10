Исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» освободили в Баку

Взамен российская сторона освободила одного из задержанных азербайджанцев. По словам Ушакова, об этом договорились еще накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Обыски и задержания в редакции агентства прошли 30 июня. Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца, а пятерых сотрудников, у которых было гражданство Азербайджана, отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, за решеткой оказались еще несколько российских граждан.

Официальный представитель МИД Мария Захарова называла освобождение россиян важным фактором для нормализации отношений с Азербайджаном.