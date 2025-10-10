Исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» освободили в Баку
В Баку освободили исполнительного директора агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом сообщил «Коммерсанту» помощник президента России Юрий Ушаков.
Взамен российская сторона освободила одного из задержанных азербайджанцев. По словам Ушакова, об этом договорились еще накануне встречи президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.
Обыски и задержания в редакции агентства прошли 30 июня. Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова арестовали на четыре месяца, а пятерых сотрудников, у которых было гражданство Азербайджана, отпустили под подписку о невыезде. Кроме того, за решеткой оказались еще несколько российских граждан.
Официальный представитель МИД Мария Захарова называла освобождение россиян важным фактором для нормализации отношений с Азербайджаном.