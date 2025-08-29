Бывшему директору Театра сатиры предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему директору театра в Москве предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ему инкриминировали хищение около 20 миллионов рублей вместе с подельниками. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Бывшему директору одного из театров предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору группой лиц», — заявили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что обвиняемый с соучастниками похитили около 20 миллионов рублей на основании недостоверных отчетов о выполненных работах.

Представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале накануне также сообщила о задержании директора одного из театров в Москве по уголовному делу о хищении средств. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о бывшем директоре Театра сатиры Мамедали Агаеве.

Следствие установило, что подозреваемый зарегистрировался в качестве ИП и заключал с возглавляемым им учреждением подложные авторские договоры. По ним он якобы создал несколько сценариев спектаклей и передал учреждению, получая затем проценты от сборов с каждого публичного представления.

Ранее бывшего вице-губернатора Самарской области Геннадия Гендина заподозрили в хищении 3,8 миллиона рублей.