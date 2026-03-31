ЕК заявила о намерении заменить российский газ на топливо из других стран

Евросоюз импортирует около 10% своего газа из России, но в ближайшее время намерен заменить его топливом из ряда стран. Такое заявление сделал еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон, его процитировало РИА «Новости» .

«Мы находимся в процессе замены российского газа, и мы сократили его долю с 45% до порядка 10% в настоящий момент, а в будущем мы доведем эту цифру до нуля. Новыми поставщиками будут, в частности, США, Норвегия и другие страны», — заявил Йоргенсон.

Евродепутат от итальянской правящей партии «Лига» Раффаэле Станканелли ранее заявил, что эмбарго на российские энергоносители бессмысленно, потому что навредит самому Евросоюзу. Россия продолжает продавать газ другим странам.

В том числе и европейским. Россия продлила газовый контракт с Сербией на три месяца. Об этом в телефонном разговоре договорились лидеры Владимир Путин и Александр Вучич.