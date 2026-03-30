Путин и Вучич продлили газовый контракт на три месяца

Сербский лидер Александр Вучич сообщил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным продлить соглашение о поставках газа. Его процитировало РИА «Новости» .

Политик заявил журналистам, что созвонился с Путиным. Президенты говорили о медицине, фармакологии, вакцинах, участии организаций из России в проектах в Сербии.

«Разговаривали буквально обо всех областях. Мы получили продление договора по газу еще на три месяца на весьма благоприятных условиях», — сказал Вучич.

Он отметил, что государство станет вторым или третьим в списке стран с самыми маленькими ценами на этот энергоресурс.

Контракт с «Газпромом» покрывает более 80% потребностей Сербии. Генеральный директор государственной компании «Сербиягаз» Душан Баятович отметил, что каждый день страна получает десять миллионов кубометров газа.

Ранее Вучич заявил, что все больше европейских лидеров поменяли отношения к вероятным переговорам с Россией. Он отметил, что всем станет лучше, если дверь для диалога останется открытой.