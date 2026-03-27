Эмбарго на российские энергоносители бессмысленно, потому что навредит самому Евросоюзу. У России есть другие рынки сбыта, сообщил агентству Adnkronos евродепутат от итальянской правящей партии «Лига» Раффаэле Станканелли.

«Самостоятельно принятое нами решение о том, что мы больше не можем получать поставки из этих источников, на мой взгляд, не является санкцией против России, которая продает товары в другие страны: это санкция против нас», — сказал он.

Станканелли назвал себя единственным единственным членом Комитета по промышленности, исследованиям и энергетике (ITRE), выступившим против антироссийских санкций. По его мнению, они бессмысленны, так как вредят самим европейцам.

Депутат выступил также против приглашения Украины в Евросоюз в обход требований к кандидатам. По его мнению, без амортизационных мер фермеры на юге Европы окажутся в уязвимом положении.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что отказ от российского газа прошел слишком спешно и потому болезненно. По ее словам, решение принято буквально за одну ночь.