Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники | 360°

01 мая 2024, 11:45
Шойгу поручил сократить сроки ремонта военной техники
Шойгу: нужно нарастить поставки оружия для поддержания темпов наступления ВС РФ
Для поддержания необходимого темпа наступления российских войск в зоне проведения специальной военной операции необходимо увеличить объемы и качество поставляемых вооружений. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу, сообщила пресс-служба министерства.
В ходе совещания в штабе объединенной группировки войск, передал RT, министр также поручил сократить сроки ремонта военной техники. При том — как в зоне боевых действий, так и в тылу, уточнило издание Ura.ru.
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«Шойгу поручил принять дополнительные меры для сокращения сроков проведения ремонта двигателей, агрегатов и узлов военной техники, а также увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения», — указали в Минобороны.
Еще одно поручение, сообщила «Газета.ru» — увеличить оборотные фонды запасных частей и комплектующих для оперативного ремонта техники и вооружения.
Ранее Шойгу заявил, что конфликт на Украине породили Соединенные Штаты. Теперь же американская сторона целенаправленно затягивает его. Глава Минобороны России указал на растущие геополитические противоречия и разрушение фундаментальных основ стратегической стабильности.
Военные
Сергей Шойгу
Россия
Специальная военная операция РФ на Украине
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