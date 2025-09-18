Группа Sinclair Broadcast, управляющая подразделениями крупных телеканалов в США, потребовала от ведущего Джимми Киммела извинений перед семьей консервативного активиста Чарли Кирка. Это произошло из-за комментариев Киммела о предполагаемом убийстве Кирка. Об этом сообщила газета Newsweek.

«Медиагигант Sinclair призвал Джимми Киммела лично извиниться перед семьей Чарли Кирка по поводу комментариев, который он высказал об убийстве консервативного активиста», — заявило издание.

Компания попросила Киммела пожертвовать крупную сумму семье Кирка и его НКО Turning Point.

Nexstar, владелец самого большого числа телевизионных станций в США, объявил о прекращении сотрудничества с Джимми Киммелом на неопределенный срок. Это решение было принято после его высказываний об убийстве Кирка. Президент США Дональд Трамп обрадовался отмене авторского шоу на телевидении. Он назвал это событие «прекрасными новостями для Америки».

В своих последних выпусках шоу Киммел критиковал президента США Дональда Трампа и его администрацию за реакцию на трагедию. Он также утверждал, что соратники Трампа, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, пытаются использовать гибель активиста в своих политических интересах.

Ранее Киммел говорил, что никогда не сможет понять людей, радующихся смерти Кирка.

Сторонник Дональда Трампа Кирк погиб на массовом мероприятии в Университете долины Юта 10 сентября. У него остались жена и двое детей. Он выступал против помощи Украине и называл Владимира Зеленского препятствием для мира, утверждая, что тот является «марионеткой ЦРУ». Кирк также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Андрей Бондарев заявил, что в США попытались использовать гибель политического активиста Чарли Кирка для усиления антироссийской пропаганды. Он раскритиковал распространение дезинформации о гибели политика и «российском следе».