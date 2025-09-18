США пытались использовать убийство политического активиста Чарли Кирка для разжигания антироссийской истерии. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь посольства России в Вашингтоне Андрей Бондарев.

Он раскритиковал распространение дезинформации о гибели политика и «российском следе».

«Считаем неприемлемым использовать эту трагедию как предлог для разжигания антироссийской истерии», — подчеркнул дипломат.

Бондарев добавил, что Россия не вмешивается во внутренние дела других стран.

Ранее политолог Малек Дудаков предположил, что убийство Кирка может усилить поляризацию внутри обеих основных политических сил Америки. Он уточнил, что гибель активиста воспринимается в США как символический рубеж, способный спровоцировать массовые волнения и перераспределение симпатий избирателей.

По его словам, Кирк поддерживал президента Дональда Трампа и призывал избегать насилия, что раздражало многих сторонников конфронтации. Эксперт не исключил, что позиции правого крыла в США усилятся, а некоторые либералы начнут поддерживать консервативные взгляды.