Шоу Jimmy Kimmel Live! сняли с эфира в США из-за высказываний о Кирке

Показ вечернего шоу Jimmy Kimmel Live! сняли с эфира в США на неопределенный срок из-за высказываний ведущего Джимми Киммела об убийстве активиста Чарли Кирка. Об этом сообщило издание Deadline .

Киммела временно отстранили от работы, в обозримом будущем он не будет вести передачу. Шоу не выйдет в эфир, сообщил представитель канала. Но он не уточнил, идет ли речь о полном закрытии проекта или о временной паузе.

Джимми Киммел 15 сентября прокомментировал реакцию на убийство Кирка. Ведущий заявил, что сторонники президента США Дональда Трампа пытались представить случившееся в выгодном для себя свете.

Американские правоохранители задержали мужчину, который пытался помочь убийце Кирка. У злоумышленника нашли детское порно.