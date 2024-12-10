Джей Зи потребовал раскрыть имя женщины, обвинившей его в изнасиловании на вечеринке

NBC News: Джей Зи потребовал назвать имя женщины, обвинившей его в изнасиловании

Рэпер Джей Зи настаивает на том, чтобы суд либо раскрыл имя женщины, обвинившей его в изнасиловании, либо незамедлительно закрыл дело. Об этом сообщило издание NBC News .

Анонимная жертва, которую называют «Джейн Доу», рассказала, что, когда ей было всего 13 лет, Джей Зи надругался над ней. Речь идет о вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году.

Адвокат Шона Картера (настоящее имя Джей Зи) Алекс Спиро предположил, что решение женщины подать иск под псевдонимом Джейн Доу «не соответствует искреннему стремлению установить истину или ложность утверждений».

«Это не соответствует принципам справедливости, беспристрастности или правилам, регулирующим федеральное судопроизводство», — сказал он.

Он отметил, что несправедливо наносить такой серьезный ущерб репутации известного артиста, оставаясь при этом анонимной.

Ранее Пи Дидди обвинили в совершении ряда преступлений, включая убийства и торговлю людьми. Рэперу грозит пожизненное лишение свободы. В США призвали казнить обоих музыкантов за изнасилование детей.