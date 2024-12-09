Конгрессвумен от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин призвала приговорить рэперов Jay-Z и P.Diddy к смертной казни за изнасилование детей. Об этом она написала в своем аккаунте в соцсети X .

«[Если] вы насилуете ребенка, накачивая его наркотиками, если вы торгуете детьми для секса — вам придется столкнуться с самым суровым наказанием», — заявила она.

P.Diddy (настоящее имя артиста — Шон Комбс) арестовали в сентябре. С прошлого года рэпер получил по меньшей мере 10 исков, в большинстве из которых его обвиняли в насилии. Кроме того, его заподозрили в торговле людьми. Всего на музыканта хотят подать в суд более 100 человек.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова призвала власти США думать не о мировых проблемах, а разобраться с развращающими детей «вурдалаками» внутри страны.