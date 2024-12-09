Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке с Пи Дидди
NBC News: рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании девочки в 2000 году
Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News.
Иск против исполнителей подал адвокат Тони Базби, представляющий сотни других заявителей по скандальному делу Пи Дидди. Юрист отказался давать комментарии. Иск против рэпера Пи Дидди подали в октябре, а 9 декабря в заявление включили Jay-Z.
Перед повторной подачей юрист передал Картеру письмо «с запросом о посредничестве для разрешения этого вопроса». Музыкант в ответ подал собственный иск и назвал обвинения против него отвратительными.
«Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» — отметил он.
Ранее Пи Дидди обвинили в ряде преступлений, в том числе в убийствах и торговле людьми. Судебное разбирательство над ним состоится 5 мая 2025 года. Рэперу грозит пожизненное лишение свободы.