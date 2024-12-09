Рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании 13-летней девочки на вечеринке с Пи Дидди

NBC News: рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании девочки в 2000 году

Рэпера и продюсера Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) обвинили в том, что он изнасиловал 13-летнюю девочку на вечеринке музыканта Пи Дидди в 2000 году. Об этом сообщил канал NBC News .

Иск против исполнителей подал адвокат Тони Базби, представляющий сотни других заявителей по скандальному делу Пи Дидди. Юрист отказался давать комментарии. Иск против рэпера Пи Дидди подали в октябре, а 9 декабря в заявление включили Jay-Z.

Перед повторной подачей юрист передал Картеру письмо «с запросом о посредничестве для разрешения этого вопроса». Музыкант в ответ подал собственный иск и назвал обвинения против него отвратительными.

«Тот, кто совершил такое преступление против несовершеннолетнего, должен быть заключен за решетку, вы не согласны?» — отметил он.

Ранее Пи Дидди обвинили в ряде преступлений, в том числе в убийствах и торговле людьми. Судебное разбирательство над ним состоится 5 мая 2025 года. Рэперу грозит пожизненное лишение свободы.