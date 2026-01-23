Двое финских офицеров, отправленных на защиту Гренландии, вернутся домой

Финляндия официально завершила военную миссию в Гренландии. Два офицера, отправленные на остров, возвращаются домой, сообщила телерадиокомпания Yle .

О завершении военной миссии Финляндии в Гренландии объявили в пятницу, 23 января. Кампания официально прекращена. Два офицера должны вернуться на родину на этой неделе.

«Неделю назад Финляндия направила двух офицеров в Гренландию в ответ на обращенную к союзникам просьбу Дании принять участие в учениях Arctic Endurance. Помимо Финляндии, солдат или офицеров направили еще семь стран», — указано в публикации.

Ранее президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждали проект по Гренландии, который подразумевает сохранение суверенитета Дании над островом. Генсек альянса предложил американскому лидеру обновить соглашение 1951 года.

Вице-президент Америки Джей Ди Вэнс анонсировал раздел природных ресурсов Гренландии. Газета The New York Times написала, что Трамп может запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы в Гренландии.