Сделка по Гренландии может сохранить датский суверенитет: детали
Axios: Рютте предложил Трампу сохранить суверенитет Дании над Гренландией
Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждают проект по Гренландии, который подразумевает сохранение суверенитета Дании над островом. Об этом со ссылкой на два источника сообщил Axios.
Генсек альянса предложил американскому лидеру обновить соглашение 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией. Этот документ позволял американцам строить при согласовании с НАТО базы на гренландской территории.
Согласно новому проекту, США в рамках сделки разместят на острове систему «Золотой купол», усилят активность блока в арктическом регионе и проведут «дополнительную работу по сырьевым материалам». Также в документ пойдет пункт о противодействии «вредоносному внешнему влиянию» со стороны России и КНР в районе Гренландии.
Ранее Трамп подтвердил, что сформировал вместе с Рютте основу будущего соглашения по острову. По его словам, сделка будет выгодной как для США, так и для Североатлантического альянса.