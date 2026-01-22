Сделка по Гренландии может сохранить датский суверенитет: детали

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте обсуждают проект по Гренландии, который подразумевает сохранение суверенитета Дании над островом. Об этом со ссылкой на два источника сообщил Axios .

Генсек альянса предложил американскому лидеру обновить соглашение 1951 года «О защите Гренландии» между США и Данией. Этот документ позволял американцам строить при согласовании с НАТО базы на гренландской территории.

Согласно новому проекту, США в рамках сделки разместят на острове систему «Золотой купол», усилят активность блока в арктическом регионе и проведут «дополнительную работу по сырьевым материалам». Также в документ пойдет пункт о противодействии «вредоносному внешнему влиянию» со стороны России и КНР в районе Гренландии.

Ранее Трамп подтвердил, что сформировал вместе с Рютте основу будущего соглашения по острову. По его словам, сделка будет выгодной как для США, так и для Североатлантического альянса.