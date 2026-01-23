Трамп может запретить России и Китаю добывать редкоземельные минералы в Гренландии

Американский президент Дональд Трамп рассматривает возможность запретить России и Китаю добычу редкоземельных минералов на Гренландии в рамках потенциальной сделки с Данией. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на восемь высокопоставленных западных представителей в силовых структурах и дипломатических кругах.

Этот и другие варианты стали предметом обсуждений в НАТО за последний год.

Другие положения предусматривают создание новой миссии НАТО в Арктике под названием «Арктический часовой». Это будет аналогично миссиям, действующим в Балтийском море и Восточной Европе.

В ближайшее время планируется обновить пакт между Данией и США, подписанный в 1951 году. Этот документ разрешает американским военным проводить операции в Гренландии, включая строительство и обслуживание военных баз. По информации Bloomberg, США хотят снять все ограничения на свое военное присутствие в регионе.

Ранее военкор Александр Коц отметил, если сделка с Данией состоится, США смогут выбрать наиболее выгодные участки острова. Он иронично отметил, что Гренландия отдаст «немного льда и суверенитета». Он также обратил внимание, что дело еще и в минеральных ресурсах, и цель противостояния России и Китаю в Арктике никто не снимал.