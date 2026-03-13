Двое детей погибли в пригороде Тегерана при ударе по жилому дому

В городе Кудс, пригороде Тегерана, в результате ракетного обстрела жилого дома погибли двое детей, еще 17 человек получили ранения. Об этом сообщила Служба экстренной помощи иранской столицы.

«Вчера вечером в результате ракетного обстрела жилого дома в городе Кудс погибли двое детей и 17 человек получили ранения», — процитировало заявление агентство ISNA.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения Тегерана.

Ранее армия обороны Израиля начала операцию против правительства Ирана. ЦАХАЛ объявил о серии масштабных ударов по инфраструктуре руководства Исламской Республики.

За последние сутки израильские военные поразили более 200 целей противника, в том числе пусковые установки баллистических ракет, систем противовоздушной обороны и места производства вооружений. Всего авиация страны нанесла более 20 масштабных ударов.