Иран впервые использовал гиперзвуковые ракеты для удара по Израилю

«КСИР впервые уничтожил радиолокационный щит ПРК „Хец“ 2 и 3 гиперзвуковыми ракетами Fattah», — сообщили журналисты.

Иран также уничтожил военную базу Израиля «Неватим» в пустыне Негев. Как минимум 90% иранских ракет достигли целей в Израиле, сообщили в КСИР. Корпус атаковал израильские объекты в ответ на убийства Хасана Насраллы, Исмаила Хании и других командиров «Хезболлы» и палестинского сопротивления.

Согласно данным ЦАХАЛ, иранский удар нанес минимальный ущерб благодаря работе систем противовоздушной обороны. Разрушения после падения ракет оказались незначительными.