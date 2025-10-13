Глава Чечни Кадыров: пусть на землю Палестины больше никогда не вернется война

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пожелал жителям Палестины мира и спокойствия после окончания многолетнего конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Вот и смолкли взрывы. Наступила тишина, к которой люди в секторе Газа так долго шли через боль и утраты. Два года страха, разрухи, голода и слез. Десятки тысяч жизней оборвались, тысячи семей потеряли своих близких», — написал он.

Как подчеркнул Кадыров, мир стал свидетелем настоящего ужаса и страданий, которые нельзя оправдать никакими доводами. Но палестинцы за все это время сохранили самое главное — веру в Аллаха. Теперь настал долгожданный мир, которого они так долго добивались.

Каждый день войны становился суровым испытанием для Палестины и всего мира. Со всех уголков планеты звучали призывы, мольбы и протесты о прекращении огня.

«И, наконец, свершилось то, чего ждали все неравнодушные сердца. Люди возвращаются домой», — добавил политик.

Кадыров добавил, что в течение всего периода боевых действий Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, возглавляемый Аймани Несиевной, оказывал помощь палестинскому народу. Отправляли продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Поддержка доходила даже в самые труднодоступные и опасные районы.

«Пусть на землю Палестины больше никогда не вернется война! Мы, как и прежде, будем рядом, помогая столько, сколько хватит наших сил и возможностей», — подчеркнул он.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об окончании конфликта в Газе.

Группу из семи израильских заложников передали Красному Кресту в секторе Газа.

Однако политолог Сергей Маркелов напомнил, что подписание мирных соглашений не всегда приводит к прекращению вражды. Региональные конфликты десятилетиями сопротивляются дипломатическим усилиям. Временные перемирия, заключенные ранее, оказались неэффективными. Маркелов усомнился, что новая стратегия Трампа изменит ситуацию.