Политолог Маркелов заявил, что договоренность между ХАМАС и Израилем не означает путь к миру

Политолог Сергей Маркелов в беседе с ОТР выразил сомнения в реалистичности предложений по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, выдвинутых администрацией президента США Дональда Трампа. Ситуация, развившаяся осенью 2023 года, привела к ожесточенным столкновениям, которые продолжаются до сих пор.

Маркелов подчеркивает, что подписание мирных соглашений не гарантирует прекращения враждебных действий, так как на протяжении десятилетий региональные конфликты демонстрируют высокую сопротивляемость дипломатическим инициативам. Попытки подписания временного перемирия, предпринятые в прошлом, показали низкую эффективность, и Маркелов сомневается, что новая стратегия Трампа сможет изменить ситуацию.

Сам план Трампа, состоящий из двадцати пунктов, критикуется экспертом за непонимание глубинных причин многолетнего противостояния. Маркелов замечает, что администрация США традиционно поддерживает Израиль, игнорируя сложный исторический контекст и многообразие взглядов на конфликт. Такой подход, по его мнению, снижает шансы на эффективное разрешение проблемы.