Два человека погибли в Абу-Даби после падения обломков перехваченной ракеты

Жертвами падения обломков перехваченной ракеты средствами противовоздушной обороны в Абу-Даби стали два человека и еще трое получили ранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

ЧП произошло на улице Свейхан, на месте работают компетентные службы.

«В результате погибли два человека, личности пока неизвестны, еще трое получили ранения», — заявили в пресс-службе эмирата.

Кроме того, в результате падения обломков повреждения получили несколько автомобилей.

Ранее в ОАЭ вспыхнул американский танкер после прилета ракет. Пожар начался после атаки иранских военных, судно находилось на стоянке в городе Шарджа.

Власти ОАЭ и Саудовской Аравии допускали участие своих военных в совместной операции с Израилем и США против Ирана. Западные СМИ отмечали, что государств Персидского залива разочаровались в США. Они сомневаются, что Белый дом хочет их защитить.