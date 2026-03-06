Операция в Иране подорвала доверие стран Персидского залива к США

Страны Персидского залива разочаровались в Соединенных Штатах. Они усомнились, что Белый дом имеет возможность и желание выступать в их защиту, сообщил журнал Foreign Policy .

«Даже несмотря на то, что им придется открыто сотрудничать с Израилем в его войне, они все больше и больше будут воспринимать его как угрозу, а не как потенциального союзника», — отметило издание, говоря о нефтяных монархиях.

Когда Иран нанес ответные удары по странам Ближнего Востока, в ОАЭ, Катаре, Саудовской Аравии и других государствах поняли, насколько они оказались беззащитны. Несмотря на громкие заявления американских политиков, США не смогли обеспечить безопасность своим союзникам.

Журнал назвал полет БПЛА над Абу-Даби уроком реальной уязвимости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении добиться полной смены власти в Иране. Он уточнил, что уже присмотрел несколько кандидатов, которые могли бы стать хорошими лидерами исламской республики.