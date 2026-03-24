Саудовская Аравия и ОАЭ допустили участие своих военных в операции против Ирана

Саудовская Аравия и ОАЭ усиливают поддержку США в операции против Ирана и допускают участие своих военных в конфликте. Об этом сообщили источники The Wall Street Journal .

Журналисты отметили, что пока эти страны ограничиваются косвенной помощью — предоставляют военную инфраструктуру и оказывают на Иран экономическое давление, однако руководство обсуждает возможность задействования войск.

Саудовская Аравия разрешила США пользоваться авиабазой имени короля Фахда на западе Аравийского полуострова. Источники издания сообщили, что наследный принц Мухаммед бин Салман думает над возможностью прямого участия страны в конфликте. Еще один собеседник журналистов отметил, что вступление Эр-Рияда в конфликт — «вопрос времени».

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что страны Персидского залива разочаровались в США из-за операции в Иране. Они сомневаются, что Белый дом может и хочет их защитить.