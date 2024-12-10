Дума в первом чтении одобрила проект об отмене запрета «Талибана» в России

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект об исключении движения «Талибан»* из списка запрещенных в России. Информация появилась 10 декабря в системе обеспечения законодательной деятельности.

В документе отмечено, что деятельность таких организаций может быть временно приостановлена по решению суда на основании ходатайства генерального прокурора или его заместителя. В настоящее время в России не существует процедуры, позволяющей приостанавливать деятельность подобных организаций.

Законопроект внесли в Государственную думу 26 ноября. В сопроводительном письме к нему авторы напомнили, что в Федеральном законе «О противодействии терроризму», принятом в 2006 году, есть нормы, которые регулируют порядок запрета создания и деятельности организаций, которые оправдывают, пропагандируют, поддерживают терроризм и совершают террористические акты.

Эксперт по Ближнему Востоку — Кавказу Станислав Тарасов объяснил, зачем нужно исключить «Талибан»* из списка террористов. Он напомнил, что Китай и Казахстан уже давно признали это движение. И добавил, что Россия узаконит отношения с его представителями.

Ранее Киргизия исключила «Талибан»* из списка террористических организаций после тщательного анализа ситуации и получения оценки от соответствующих государственных органов.

* Террористическая организация, запрещена в России