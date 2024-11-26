Россиянам объяснили, зачем нужно исключить «Талибан» из списка террористов

Благодаря внесенному в ГД законопроекту, исключающему «Талибан»* из списка террористических организаций, Россия узаконит отношения с этим движением. Об этом в беседе с 360.ru заявил эксперт по Ближнему Востоку — Кавказу Станислав Тарасов.

Он напомнил, что Китай и Казахстан уже давно признали это движение.

«Тут еще есть одна процедура — „Талибан“* должен быть исключен из террористического списка организации ООН. [В России] все время считали, что это первично. Потому что Совет безопасности вычеркивает, потом мы, автоматически то же самое [делаем]», — объяснил эксперт.

Также он назвал маловероятным, что вслед за «Талибаном»* из списка террористов исключат какие-нибудь еще организации.

Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу посетил Афганистан. На встрече в президентском дворце в Кабуле он заявил, что исключение «Талибана»* из террористического списка позволит укрепить политические и экономические связи двух стран.

* Запрещенная в России террористическая организация.