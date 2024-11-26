Законопроект об исключении «Талибана» из списка террористов внесли в Госдуму

В Госдуму внесли законопроект, позволяющий приостанавливать членство организации в списке террористических, если она прекратила поддержку терроризма. Документ опубликовали в законодательной базе нижней палаты российского парламента.

Согласно предложенному механизму, генпрокурор или его заместитель должны будут передавать в суд ходатайство о временном приостановлении запрета деятельности той или иной организации, а после приговора суда решение будет вступать в законную силу.

Инициировали законопроект несколько депутатов и сенаторов, в том числе Андрей Клишас и Василий Пискарев.

Накануне секретарь Совбеза Сергей Шойгу, посетив Афганистан, объявил о планах России исключить движение «Талибан»* из списка запрещенных. Он заявил, что такая мера позволит укрепить политические и экономические связи двух стран.

* Запрещенная в России террористическая организация