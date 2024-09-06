Киргизия исключила «Талибан» из списка запрещенных организаций

Министерство иностранных дел Киргизии исключило афганское движение «Талибан»* из списка запрещенных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В МИД страны заявили, что приняли решение исключить «Талибан»* из списка запрещенных организаций после тщательного изучения этого вопроса и получения оценки от компетентных государственных органов.

«Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане», — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия рассматривает членов движения «Талибан»* в качестве своих союзников в борьбе с терроризмом.

*«Талибан» — запрещенная в России террористическая организация.