Дроны атаковали офис Кувейтской нефтеперерабатывающей корпорации

Из-за атак беспилотников в офисе Кувейтской нефтеперерабатывающей корпорации разгорелся пожар. Об этом сообщило кувейтское информационное агентство KUNA .

«Нефтеперерабатывающий комплекс в Шувайхе подвергся обстрелу беспилотниками, в результате чего на объекте возник пожар», — сообщило агентство со ссылкой на заявление компании.

По данным корпорации, информации о пострадавших пока нет.

В среду атаке подвергся международный аэропорт в Кувейте, в результате удара загорелись топливные баки. Также из-за атак пострадал склад на острове Бубиян в Кувейте. КСИР нанес удар по складам оружия и инфраструктуре на американских базах в Ираке, Кувейте и Саудовской Аравии.

В марте Иран назвал Украину законной целью для ударов из-за ее вмешательство в конфликт на стороне Израиля. Киевский режим уличили в передаче Израилю беспилотников.