Дрисколл стал новым спецпосланником Трампа по Украине

The Guardian: Дрисколл сменил Келлога на посту спецпосланника Трампа по Украине

Новым специальным посланником президента США по Украине стал министр Сухопутных войск Дэн Дрисколл. На этом посту он сменил покинувшего команду администрации Белого дома Кита Келлога. Об этом сообщила газета The Guardian .

По данным издания, президент США Дональд Трамп поручил новому специальному посланнику заняться продвижением мирного плана по дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Дэн Дрисколл имеет тесные связи с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Они давние друзья, а также учились вместе.

Источники The Guardian сообщили, что новый специальный посланник президента США вместе в высокопоставленными американскими генералами в конце следующей недели прибудет в Москву для обсуждения мирного плана по Украине.

В состав делегации также вошли командующий Сухопутными войсками США в Европе Крис Донахью и начальник штаба армии Рэнди Джордж.

Об уходе Кита Келлога из команды Трампа со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Собеседники журналистов пояснили, что окончательно свою работу в Белом доме чиновник завершит в январе 2026 года.

Источники добавили, что Келлог занимал пост временно.