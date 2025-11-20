Спецпосланник Келлог решил покинуть администрацию Трампа в январе 2026 года

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог может покинуть администрацию Дональда Трампа в январе 2026 года. Украина тогда лишится своего главного сторонника в Вашингтоне, сообщило агентство Reuters со ссылкой на четыре источника.

«Келлог заявил партнерам, что планирует покинуть администрацию в январе», — говорится в публикации.

Должность спецпосланника президента США является временной. Кандидатуры должен утвердить Сенат, чтобы они могли занимать ее больше 360 дней. Пока неизвестно, кто сможет заменить 81-летнего Келлога.

По данным агентства, спецпосланник конфликтовал с другим спецпредставителем Трампа — Стивом Уиткоффом, озвучивавшим предложения, близкие к российской позиции по украинскому конфликту. Один из источников сообщил, что Келлог не планировал надолго оставаться на должности спецпосланника.

Стоит отметить, что его дочь Меган Моббс, по данным Washington Post, возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation. Эта структура поставляет помощь Киеву, а также вывозит с Украины тела погибших американских наемников и эвакуирует раненых в военный госпиталь США в ФРГ.

В начале осени Келлог заявлял, что Вашингтон не запрещал Украине бить американским дальнобойным оружием вглубь России.