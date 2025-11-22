Guardian: генералы США могут посетить Москву для обсуждения плана по Украине

Группа высокопоставленных военных из США может приехать в Москву, чтобы обсудить мирный план президента Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на американские источники.

«Группа американских генералов, вероятно, полетит в Москву в конце следующей недели, чтобы обсудить „мирный план“», — говорится в публикации.

До этого издание The Wall Street Journal сообщило, что министр армии Дэн Дрисколл после встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским планирует провести переговоры с российскими представителями. В состав делегации США, в частности, вошли командующий сухопутными войсками США в Европе Крис Донахью и начальник штаба армии Рэнди Джордж.

По данным портала Axios, Дрисколл и Зеленский договорились подписать новый американский план, состоящий из 28 пунктов, в сжатые сроки. Документ предполагает, в частности, ограничение численности ВСУ и передачу части территорий Донбасс под контроль России.

Ранее Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить мирный план США, так как у него нет козырей на руках, а саму сделку следовало заключить еще год-два назад.