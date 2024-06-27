На пляже в Крыму погибла маленькая девочка. Удар нанесли американским оружием. Бизнесмен Ким Дотком в соцсети X призвал помнить об этом, участвуя в ноябрьских выборах.

«Это Лиза Кирнос, одна из маленьких девочек, которых [президент США] Джо Байден убил американскими ракетами на пляже в Крыму, Россия. <…> Вспомните ее, когда будете голосовать в ноябре», — сказал он.

Дотком напомнил, что в Севастополе применили кассетные боеприпасы. Он заявил, что нанести удар помогли американские дроны и спутники.

В ноябре пройдут выборы президента США. Соперник демократа Джо Байдена республиканец Дональд Трамп пообещал в случае победы остановить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, не успев войти в Овальный кабинет Белого дома.