До входа в Овальный кабинет. Трамп снова пообещал быстро уладить конфликт на Украине

Трамп заявил, что добьется мира на Украине до своей инаугурации

На митинге в Филадельфии экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при условии своей победы на выборах главы государства еще до инаугурации остановит конфликт на Украине. Его выступление транслировал на YouTube портал Times Now.

«Еще до того, как я войду в Овальный кабинет и мы выиграем президентские выборы, <…> я положу конец этому ужасному конфликту между Россией и Украиной», — пообещал Трамп.

Экс-глава Белого дома не впервые выступает с подобными заявлениями. Он уже говорил, что способен урегулировать российско-украинский конфликт всего за сутки. В Кремле в ответ на его слова отмечали, что проблема слишком непроста для такого скорого решения.

Президент России Владимир Путин позитивно оценил готовность Трампа решить острые проблемы, включая украинский кризис, за несколько дней. Глава государства указывал, что «это хорошо», но усомнился во влиянии итогов выборов в США на отношения двух государств.