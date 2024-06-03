В США объяснили, при каких условиях республиканцы примут победу Байдена

Республиканская партия США сможет принять вероятную победу американского лидера Джо Байдена на грядущих выборах, если голосование будет честным, свободным и прозрачным. Об этом заявила сопредседатель национального комитета республиканцев и невестка экс-президента Штатов Дональда Трампа Лара, передало CNN.
По ее словам, национальный комитет партии прилагает все усилия, чтобы сделать выборы именно такими.
Ранее газета Politico сообщила, что обвинительный приговор Трампу не означает однозначную победу Байдена на выборах. Сейчас команда нынешнего президента переживает трудный период. Скоро будут судить сына главы государства, которого обвинили в незаконном хранении оружия. Как отметили журналисты, это даст республиканцам возможность пойти в наступление.