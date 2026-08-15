Основатель Playboy Хефнер сообщал в ФБР о преступлениях Эпштейна еще в 2005 году

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер обращался в ФБР с жалобами на бизнесмена Джеффри Эпштейна еще в 2005 году. Он заявлял, что финансист изнасиловал и продал в рабство модель журнала Одри Линн Кристиансен, сообщила газета The New York Post .

«Мистер Хефнер <...> звонил в ФБР от имени мисс Кристиансен, чтобы сообщить о Джеффри Эпштейне», — отметили в материале.

Кристиансен — «Мисс октябрь — 2003» — заявила, что Эпштейн принуждал ее к сексу, а также продал в сексуальное рабство «крестному отцу азартных игр» — миллиардеру Стэнли Хо. Девушке на тот момент было 23 года, и она попросила у Хефнера помощи.

Авторы статьи утверждают, что Хефнер обращался в ФБР на эту тему не единожды, но агенты связались с Кристиансен только в 2020 году, после смерти обвиняемого. В бюро публично не комментировали звонки Хефнера.

Модельного скаута Даниэля Сиада, который подбирал девушек для Эпштейна, нашли мертвым в июле 2026 года. Причина смерти не установлена.