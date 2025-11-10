«Дома все горит». Подчиненные Стармера призвали его прекратить так часто путешествовать

Вице-премьер Лэмми призвал Стармера меньше ездить в командировки в ущерб работе

Просьба реже отлучаться из страны прозвучала в частной беседе. Лэмми припомнил Стармеру июльский бунт депутатов от Лейбористской партии из-за сокращения пособий. Тогда премьер оправдался тем, что слишком сильно увлекся проблемами НАТО и Ближнего Востока.

Вице-премьер посоветовал начальнику сократить количество зарубежных командировок. По мнению Лэмми, слишком частые поездки за границу могут отвлечь его от решения собственных проблем Великобритании.

«Он не может летать по миру, пока дома все горит», — сказал инсайдер, знакомый с содержанием беседы.

В сентябре в Лондоне прошли митинги с участием до 150 тысяч человек. Британцы разочаровались в правительстве и потребовали решить проблему засилья мигрантов.