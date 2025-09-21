Стармер выступил против участия ХАМАС в управлении Палестиной

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что движение ХАМАС не будет участвовать в управлении Палестиной. Он также анонсировал новые санкции против этой организации. Его видеообращение появилось в соцсети X.

«Это решение (о признании Британией Палестины — прим. ред.) — не вознаграждение ХАМАС, потому что оно означает, что для ХАМАС нет никакого будущего, никакой роли в правительстве, никакой роли в безопасности», — заявил он.

Стармер подчеркнул, что движение ХАМАС запретили, ввели против него санкции. Он добавил, что пойдет дальше и уже поручил ввести рестрикции против других лидеров организации в ближайшие дни.

Ранее Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании палестинского государства, несмотря на возражения со стороны США. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая с заявлением, отметил, что «обе нации заслуживают жить в мире». Он призвал разрешить поставки гуманитарной помощи в Газу, выразив сожаление в связи с гибелью мирных жителей в результате атак ЦАХАЛ.