Российская журналистка Анна Жихарева сравнила протесты в Лондоне с началом гражданской войны. Об этом она рассказала «Известиям» .

«Полицейские кордоны в Лондоне в эти выходные — единственная возможность быть в безопасности. Такая стена помогает укрыться от уличного бунта, который по всем признакам напоминает начало гражданской войны», — призналась она.

Жихарева добавила, что после протестов в Лондоне остались кучи мусора. При этом отметила, что «„мусорной“ называют и всю политику кабинета Стармера, который никак не может решить проблему нелегальной миграции».

Масштаб протестов в британской столице удивил и западные СМИ. Полиция насчитала до 110 до 150 тысяч участников акции «Объединимся, королевство!», организованной активистом Томми Робинсоном. Не обошлось и без стычек с правоохранителями, 26 из которых потребовалась медицинская помощь.

По словам организатора протестов, люди выступили против политики премьер-министра Кира Стармера, в частности, миграционной.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что простые британцы вышли на демонстрации, разочаровавшись в правлении Стармера.