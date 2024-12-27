Долгожительница из Северной Кореи получила необычный подарок от Ким Чен Ына

Жительница Северной Кореи отметила 100-летний юбилей и получила подарок и поздравления от Ким Чен Ына. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын послал бабушке <…> стол по случаю столетия со дня ее рождения», — написало агентство.

Поздравить долгожительницу и членов ее семьи приехали односельчане и руководители Кымьяского уездного парткома. Члены местной партии передали имениннице поздравления от северокорейского лидера и подарили от него подарок.

В ЦТАК рассказали, что отметившую столетний юбилей пенсионерку зовут О Гым Сун. Она живет в селе Чхоин уезда Кымья в провинции Южный Хамген. Женщина родилась в бедной крестьянской семье и долгие годы занималась сельскохозяйственной работой.

Ранее Ким Чен Ын пообещал, что КНДР поддерживает и всегда будет поддерживать действия России, направленные на защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Он назвал удары вглубь России прямым вмешательством Запада в конфликт. По словам северокорейского лидера, ответ российской стороны будет законным использованием права на самооборону.